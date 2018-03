CHI SIAMO:



Netweek è il primo circuito di media locali del nord Italia. Costituito da 43 edizioni, il circuito conta su oltre 3 milioni e mezzo di lettori settimanali e su una rete di concessionarie per la raccolta pubblicitaria capillarmente diffusa nelle diverse aree di competenza. Il nostro motto è iNformazione iNdipendente iNtorno a Te. Editori puri, redattori indipendenti e appassionati, rete di vendita autonoma e aggressiva: è questo il giusto mix organizzato per dar vita non ad un semplice insieme di settimanali locali ma ad un circuito di media locali sul territorio che accompagnano il lettore in edicola e sul web. Il circuito NetweeK ha da sempre la mission di dare voce alle realtà locali e agli accadimenti più significativi del territorio in un mondo dove l'informazione è sempre più globale e generalista.

Editore:



Direttore responsabile:



Autorizzazione:



Pubblicitá:

Merate Via Campi, 29/L

tel. 039/99891

fax 039/9908028

email: promotion@netweek.it