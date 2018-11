Oriocenter da record per i suoi vent'anni in quello che è stato un weekend da capogiro.

Più di cinquantamila visite per il venerdì nero, quasi settantamila nel sabato del compleanno. E la discoteca ha messo d'accordo tutti: gli organizzatori, che non potevano sperare in un risultato migliore; giovani e giovanissimi, che hanno ballato fino all'una di notte sui brani mixati da Dj Sautufau, che ha sapientemente alternato brani house e brani dei grandi trapper del momento come Sfera Ebbasta e Ghali, che hanno mandato in delirio i ragazzi; genitori e famiglie, alcuni in prima fila sotto al palco, altri leggermente defilati, ma comunque tranquilli e inseriti in un contesto che sarebbe stato difficile immaginare: una discoteca per tutti.

Appunto, un luogo aggregativo «pulito e sicuro», come si sono varie volte augurati i vertici di Oriocenter e gli organizzatori di Rtl. La festa è cominciata con Andrea De Sabato nella storica food court alle 21. La prima mezz'ora è stata di riscaldamento in attesa del “main event”: tempo di metabolizzare la portata dell'evento e le danze si sono aperte per davvero.

E quando alle 23 la festa si è spostata nella nuova food court la folla fitta di persone partiva dalla playground e arrivava fino a Wagamama: praticamente tutta l'area cibo. La seconda parte della serata era trasmessa in diretta nazionale.

Insomma, Rtl e Oriocenter sembrano aver mantenuto le promesse, dando vita, per una sera, alla «discoteca più grande d'Europa». Ogni sabato fino a febbraio Discoteca Nazionale trasmetterà da Oriocenter per replicare il grande successo di questo evento.

A margine dei festeggiamenti per il ventesimo compleanno di Oriocenter, un concorso ha assegnato 20 gift card dal valore di mille euro: chiunque avesse fatto acquisti in una qualunque attività del mall aveva diritto a giocare lo scontrino nelle postazioni instant.win posizionate in zona infopoint.

In giornata sono anche state distribuite le gift card da cento euro nell'ambito della promozione per il black friday (ogni scontrino da quattrocento euro, diritto a una gift da cento).

Un vero successo confermato anche dal direttore di Oriocenter Ruggero Pizzagalli e dal presidente del consorzio degli operatori Giancarlo Bassi.

