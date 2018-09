Competitiva, non competitiva e in team. Sono tre le specialità della CorriBicocca, la prima gara podistica organizzata dall’Università di Milano-Bicocca. L’evento, in programma domenica 21 ottobre, si inserisce nelle celebrazioni per i vent’anni dell’Ateneo. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.corribicocca.it: chi si iscrive entro il 16 settembre avrà in omaggio il pettorale personalizzato. Il punto di ritrovo e di partenza sarà il CorriBicocca Village, in Piazza dell’Ateneo Nuovo. Nel villaggio sarà possibile ritirare la maglia ufficiale, il kit gara con i prodotti degli sponsor e usufruire dei servizi di ristorazione e di assistenza tecnica e medica. Benessere fisico, sport e divertimento saranno gli ingredienti della gara podistica aperta a tutti, inclusiva e senza barriere: possono partecipare principianti, sportivi, agonisti, ragazzi e adulti anche con disabilità.

«CorriBicocca è un’iniziativa ludica – dice Francesco Nicotra, delegato del Rettore per lo sport universitario di Milano-Bicocca - che intende coinvolgere studenti e dipendenti dell’Università, e vuole aprirsi alla cittadinanza. L’occasione ci è data dal ventennale dell’Ateneo, e testimonia l’impegno che esso dedica allo sviluppo dello sport, sia agonistico che dilettantistico. In questi anni Milano-Bicocca ha investito molto nello sport, dotandosi di impianti sportivi di prim’ordine e di un’efficace organizzazione in grado di programmare e promuovere le attività sportive. CorriBicocca è testimonianza di questo impegno e occasione di festeggiamento».

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale