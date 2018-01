«Gli impegni presi dalla Regione sono stati mantenuti». Fabrizio Sala, vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa e all’Internazionalizzazione delle imprese, ha commentato favorevolmente la conferma in sede di approvazione bilancio in Consiglio regionale dell’impegno di 55 milioni di euro per Villa Reale, Parco e Autodromo. «Questo investimento è diviso in due fasi. Nella prima 23 milioni sono destinati a interventi prioritari e assicurare l’avvio dei progetti di recupero del sito».

