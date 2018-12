Il Natale in Valle d’Aosta si trasforma in un momento davvero magico. La tradizione e il divertimento trovano il giusto equilibrio, fondendosi in mercatini, feste di paese, eventi in località vip. Già verso la fine di novembre fino all’epifania, la regione più piccola d’Italia si anima di luci, musiche, buon cibo e vita, dilettando abitanti e visitatori con appuntamenti imperdibili.

Si parte subito con una novità per Aosta e la sua centralissima Piazza Chanoux. Lo scorso 23 novembre, infatti, è stato acceso il nuovo albero di Natale: un’installazione innovativa alta ben 12 metri che promette ai valdostani e ai vacanzieri di ammirare la piazza principale della città con uno sguardo del tutto nuovo. L’abete - illuminato con led bianchi - permette di raggiungere quasi la sua cima e di allungare lo sguardo oltre i palazzi storici e i vicoli della città.

Fino al 6 gennaio, Aosta ospita il Marché Vert Noël, il mercatino natalizio allestito presso il Teatro romano. Un appuntamento imperdibile alla ricerca di idee regalo, per gustare prelibatezze tipiche del territorio e ammirare l’incantevole scenario dell’antico Teatro magnificamente illuminato.

Bancarelle natalizie ma non solo all’interno della rassegna Nöel au Bourg, nel pittoresco borgo medievale di Bard dal 9 dicembre; e per un mese intero i presepi d’autore, la musica e i giochi di luce trasformano questa caratteristica località in uno luogo davvero emozionante.

A Courmayeur, il 24 dicembre il paese celebra il suo Babbo Natale, lo spazzacamino nato proprio il giorno di Natale Rhémy de Noël, figura della tradizione popolare ricca di poesia. Le letterine scritte dai bambini di tutto il mondo ricevono una risposta da un comitato di volontarie, mantenendo sempre viva questa tradizione. All’attesa dell’arrivo di Rhémy è dedicato un momento di festa alla Maserati Mountain Lounge, dove, nel pomeriggio della Vigilia, i bambini aspettano l’arrivo di Rhémy per accendere tutti insieme la grande lanterna, simbolo di amicizia e gioia.

Il parco del castello Gamba a Châtillon si trasforma in un grande villaggio di Natale che ospita la casa di Babbo Natale, animazioni, laboratori per bambini e tanto divertimento. Babbo Natale accoglierà i bambini nel suo meraviglioso villaggio all’interno del parco del castello. La novità di questa edizione è rappresentata dalla presenza di un’esposizione di Lego con laboratori per bambini.

E per chi vuole vivere il Natale in intimità? QC Terme Monte Bianco offre diverse proposte per godere delle feste anche in coppia.

La novità assoluta in Valle è “Le Village du Gourmand”, un villaggio naturale tutto da vivere, immerso nelle montagne di Ollomont, Frazione chez Collet. Qui, famiglie e bambini potranno trovare l’igloo natalizio, dove Babbo Natale li attende per portarli sulla sua slitta, trainata dai suoi affezionati asinelli, in un rilassante giro sugli antichi sentieri, alla scoperta della bellezza naturale di Ollomont. Un’area appositamente adibita al cibo di strada dove degustare prodotti tipici e ottima birra, avvolti dalla musica di concerti e spettacoli gratuiti. L’appuntamento è tutti i giorni alle ore 17, nella piazzetta del Villaggio. Luoghi unici nel loro genere, gli igloo trasparenti riscaldati, dove cenare e dormire immersi nella splendida natura incontaminata della Valpelline, con vista sui ghiacciai del Grand Combin. Di notte si potrà godere di meravigliose stellate e, se fortunati, del passaggio degli animali del bosco quali caprioli e cervi. La pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22. E l’ultimo dell’anno una Notte bianca che accompagnerà tutti i presenti fino alla mattina del Capodanno.

Info: www.lovevda.it/it/eventi.

