Musica, danza, spettacolo e anche un nuovo gusto di gelato. Lo scorso 12 giugno, non è mancato proprio nulla per le celebrazioni del Ventennale dell’Università Bicocca. Gli studenti hanno incontrato l’étoile Roberto Bolle (nella foto) per parlare di danza, individuo e società in un’aula magna gremita. Subito dopo il rettore Cristina Messa ha dato il via alla festa di compleanno dedicata a tutti i protagonisti dell’Ateneo. Un’esibizione del CoroBicocca ha preceduto il taglio della torta e il brindisi augurale, mentre l’attore circense Claudio Cremonesi ha coinvolto il pubblico con numeri di giocoleria e sketch comici. Il pubblico ha potuto degustare il nuovo gelato “Bicocca” dedicato all’Ateneo dalla “Compagnia Gelatieri”, con il sottofondo musicale di RadioBicocca, la radio ufficiale dell’Università. Il concerto della BicOrchestra sul palco dell’Auditorium dell’U12 ha concluso la giornata di festa. Il 12 giugno è stata inaugurata anche la mostra fotografica “Bicocca20 auguri a tutti noi”, visitabile fino al 30 giugno: un omaggio a chi in Università costruisce il proprio futuro ed è nato nello stesso giorno dell’Ateneo.

