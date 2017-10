L’occasione è stata di quelle importanti. Stampa internazionale al gran completo e la location, il 39° piano di Palazzo Lombardia, dal quale tutti i presenti hanno potuto ammirare una Milano in una giornata particolarmente soleggiata. Il sipario che si alzerà sul 74° Open d’Italia dal 12 al 15 ottobre, al Golf Club di Milano, nel Parco di Monza, è stato presentato mercoledì scorso in Regione Lombardia, alla presenza, fra gli altri, del ministro per lo Sport, Luca Lotti, e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Moderatrice una Ilaria D’Amico perfettamente in forma. Si tratta della più importante manifestazione nazionale di golf, evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, il torneo inserito tra gli otto delle Rolex Series dell’European Tour che avrà per la prima volta un montepremi di 7 milioni di dollari.

«Quando mi è stato chiesto se fossi disponibile a ospitare l'Open d'Italia a Monza, dando un congruo contributo, naturalmente, ho accettato subito, e per diverse ragioni, perché investire su grandi eventi sportivi significa valorizzare il territorio», ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, precisando che la Regione per l’importante evento ha destinato 500mila euro. «Valorizzare i nostri luoghi splendidi, a partire dal parco della Villa Reale di Monza, dove ha sede il Golf Club Milano è uno degli impegni che ci siamo assunti e che svolgiamo con grande attenzione e significa coinvolgere anche il sistema delle autonomie» ha poi tenuto a dichiarare il governatore, rivolgendosi al sindaco di Monza Dario Allevi, presente all’evento assieme all'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni. «Per i più giovani - ha poi detto l’assessore regionale allo Sport, Antonio Rossi - sarà la possibilità di vedere i grandi campioni, uno stimolo molto forte per chi pratica questo sport e per i tanti appassionati che lo seguono poter vedere dal vivo i propri beniamini, sarà una grande emozione».

