Portare in città il benessere, ritagliare uno spazio nella frenesia della metropoli per offrire un'oasi di relax dove le persone possano fuggire, a pochi passi dalla vita di tutti i giorni. Questa è stata la sfida vinta di QC Termemilano, che ha festeggiato martedì 5 dicembre il 10° anniversario con un Christmas Party di compleanno in un mondo incantato, bianco come la neve. Le note di White Christmas interpretate dalla calda voce di Mario Biondi si diffondevano tra i boschi di abete imbiancanti da un candore artico. Un inno all'inverno, un viaggio in un mondo onirico, per sognare e assaporare le dolcezze del Natale QC Terme disegnato da Enzo Miccio. Inaugurata inoltre la mostra “Traiettorie liquide” della campionessa di sci Federica Brignone, curata da Giuseppe La Spada, che punta a sensibilizzare sulla risorsa acqua per il nostro pianeta e che sarà esposta negli spazi di QC Termemilano per tutto il periodo delle festività. E inoltre, dopo importanti lavori di restyling, il parco esterno ha svelato il regalo di QC Terme ai suoi ospiti: la nuova Vasca 10 anni, una piscina riscaldata di oltre 100 mq in pietra beola che segue con i suoi contorni i profili delle Mura spagnole, ma anche la posizione delle vasche originarie nelle loro giaciture. Un complesso sistema di interventi nelle aree verdi ha permesso di riqualificare tutto il giardino, con importanti giochi di luce e d’acqua. Il progetto di illuminazione enfatizza il contrasto tra stili e periodi storici che abbracciano l’ospite di QC Termemilano, mentre sullo sfondo brilla lo skyline urbano.

