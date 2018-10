Morbegno, in provincia di Sondrio, diventa il fulcro dell’enogastronomia locale per i prossimi due weekend, del 6/7 e 13/14 ottobre, con la ventitreesima edizioni di “Morbegno in Cantina”, la manifestazione che guida alla scoperta dei sapori tipici della Valtellina e insieme porta indietro nel tempo, tra le mura delle antiche cantine del centro storico cittadino, tra dimore nobiliari e chiese pluricentenarie, in un dedalo di strette vie dove passeggiare senza fretta, con un calice di vino in mano.

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale