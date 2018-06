Centotrenta cori e 60 ore di concerti, quasi 3.700 coristi, maestri, accompagnatori e appassionati per oltre diecimila persone che dall’8 al 10 giugno invaderanno la Valchiavenna per Rezia Cantat, la carovana corale delle Alpi. Un evento unico nel suo genere per l’alto livello artistico e per la numerosità dei cantori. Buona musica, voci soavi, un contesto paesaggistico e culturale di rara bellezza, eccellenze enogastronomiche per celebrare l’amicizia tra Italia e Svizzera. Info: www.reziacantat2018.ch.

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale