Un bellissimo regalo per i nostri lettori: chi sottoscrive un abbonamento annuale all'edizione digitale del nostro giornale, durante questo mese di maggio, riceverà gratuitamente, direttamente a casa, un libro di ricette a scelta tra “Pasta - Una fantasia tutta Italiana” e “Cup Cakes & cake design”. Una iniziativa nata grazie alla collaborazione con il Gruppo Editoriale Remainder.

«Siamo due realtà simili, radicate sul territorio e fuori dal giro dei grandi gruppi editoriali - ci spiega Maurizio Scuccato, titolare della società libraria con sede a Cantello, in provincia di Varese - A livello locale voi vendete giornali e noi vendiamo libri nelle fiere».

Questa interessante attività nasce, infatti, dall'esperienza più che trentennale di Scuccato nelle fiere e nei mercati, dove andava a vendere libri, un articolo che trovava sempre il suo spazio. Poi l'intuizione: d'estate i mercati si svuotano perché la gente va in vacanza, quindi decide di spostarsi per offrire libri nelle località di villeggiatura e apre dei punti vendita dedicati. Il settore è quello remainder, come dice il nome dell'azienda, cioè dei libri nuovi a prezzi scontati, anche a metà prezzo. E oggi rifornisce una sessantina di negozi in tutta Italia, tra località di mare e montagna, e molti venditori ambulanti che partecipano a circa 600 fiere all'anno, soprattutto nel Nord e Centro Italia.

«Siamo in grado di proporre prezzi bassissimi perché non c'è il costo di distribuzione, perciò possiamo permetterci di dimezzare il costo grazie alla distribuzione diretta - afferma Scuccato, che racconta ancora - Una decina di anni fa, poi, per far fronte alla mancanza di alcuni titoli importanti, abbiamo deciso di fondare Crescere Edizioni e, tramite tipografie specializzate, ci stampiamo da soli i libri che ci servono, sopratutto classici, che sono sempre molto richiesti». E con tutti i classici, dentro al libro, si trova in regalo un utilissimo segnalibro.

Non poteva mancare internet, come ricorda Scuccato: «Abbiamo aperto anche il portale www.libreriaremainder.it, dove si possono trovare tutti i titoli che vendiamo e la spedizione è completamente gratuita».

La sede con il deposito centrale si trova a Cantello, nel Varesotto, un capannone di 2.500 metri quadrati pieni di libri. E presto nascerà un grande outlet del libro: «Stiamo ristrutturando un ex supermercato e apriremo entro dicembre, sempre vicino a Varese - annuncia il fondatore di Remainder - qui si troveranno gli stessi libri che vendiamo online tutti in esposizione». Un vero paradiso per gli amanti della lettura!

E concludiamo con un'altra bellissima e lodevole iniziativa firmata Remainder: «Abbiamo realizzato libri per dislessici, in collaborazione con SociaLibri, un progetto patrocinato da Regione Lombardia e che coinvolge molti istituti - aggiunge Scuccato - Ovviamente a prezzi bassissimi, con uno speciale segnalibro per favorire la leggibilità. Teniamo conto che il 4-5% della popolazione scolastica evidenzia questo tipo di problematica».

