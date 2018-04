Fielmann ormai da poco più di due anni è sbarcato in Italia. E dopo l'apertura varesina, lo scorso giovedì ha ufficialmente aperto i lussuosi battenti del suo store da 185 metri quadrati su due piani in via Vittorio Emanuele II 70 a Como. In pieno centro città, nella via dello shopping comasco che porta in piazza Duomo e al lungolago, il colosso tedesco dell'eyewear retail ha aperto il suo dodicesimo punto vendita in Italia, il quarto in Lombardia dopo la già citata Varese, Bergamo e Brescia.

Se in Italia questo nome sembra dire ancora poco, in Germania si tratta di un marchio che ha rivoluzionato il concetto di occhialeria. «Negli anni Settanta, quando Günther Fielmann fondò il suo primo negozio di ottica, il sistema sanitario nazionale passava solo sei modelli di montatura degli occhiali - ha spiegato il country manager Italia Ivo Andreatta - Solo guardando in faccia una persona, dal tipo di occhiali che indossava si poteva capire se era ricco o se invece povero. Fielmann democratizzò il settore ottico offrendo ad un prezzo alla portata di tutti migliaia di montature».

Questa è la caratteristica che ancora oggi, malgrado l'azienda sia diventata una società per azioni, la rende diversa da tutte le altre catene del settore. In uno store Fielmann infatti è possibile scegliere tra circa 4mila montature di design, sia marchiate dall'azienda tedesca che da grandi marchi internazionali a prezzi alla portata di tutti. «La nostra filosofia esclude l'intermediario tra la produzione e il negozio perché noi stessi produciamo le montature in Germania, in Francia e in Italia. Quindi possiamo notevolmente abbattere i prezzi. Per questo motivo possiamo anche offrire il miglior prezzo garantito; se un nostro cliente entro 6 settimane dall'acquisto trova lo stesso occhiale ad un prezzo più basso rispetto al nostro ritiriamo il prodotto e rimborsiamo» ha spiegato Andreatta.

Ma Fielmann offre molti altri servizi, dall'esame gratuito della vista ai tre anni di garanzia su tutti gli occhiali ma anche la garanzia di soddisfazione che offre al cliente non soddisfatto di cambiare occhiale oppure di essere rimborsato nonché l'assicurazione in caso di rottura, smarrimento o furto per un anno compresa nel prezzo.

La grande attenzione di Fielmann non è però solo per il prodotto e il cliente ma anche per i propri dipendenti, che a Como saranno una decina. «Per noi la formazione dei nostri dipendenti è fondamentale e per questo offriamo loro di seguire diversi corsi - sottolinea Andreatta - In molti casi assumiamo già ottici specializzati ma in ogni caso chiediamo loro di seguire un corso di comunicazione per imparare ad approcciare il cliente. D'altra parte in Germania abbiamo stabilito molte collaborazioni con le scuole di ottica per proporre agli studenti dei tirocini nei nostri punti vendita. Stiamo cercando di attivare questa pratica anche in Italia». E con un progetto molto interessante l'azienda lega l'impegno verso i suoi dipendenti con quello per l'ambiente. Ogni anno infatti Fielmann pianta un albero per ciascun collaboratore: a oggi sono oltre un milione.

