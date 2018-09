L’appuntamento con la scienza dedicato a grandi e piccini torna venerdì 28 e sabato 29 settembre ai Giardini Indro Montanelli di Milano.

Per il 2018 e per il 2019 MEETmeTONIGHT diventa europeo ed entra a far parte del circuito della Notte Europea dei Ricercatori, iniziativa annuale promossa dalla Commissione europea. Alla consolidata partenership tra Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Statale di Milano, Comune di Milano si aggiunge quest’anno anche l’Università Federico II di Napoli.

L’evento è come sempre gratuito e aperto a tutti, con attività “su misura” per le scuole. Dimostrazioni ed esperimenti dal vivo, laboratori interattivi, incontri con i ricercatori, talk sui più importanti temi dell’attualità scientifica: MEETmeTONIGHT vi aspetta con un ricco programma di attività previste dalle ore 10 alle 22 in entrambe le giornate.

Non solo Giardini. Nei due giorni di MEETmeTONIGHT sarà possibile visitare gratuitamente il Museo di Storia Naturale, l’Acquario Civico e il Civico Planetario Ulrico Hoepli. E quest’anno MEETmeTONIGHT vi aspetta anche a Monza, in piazza Roma sotto ai portici dell’Arengario, con tanti laboratori su ambiente, salute, scienza e tecnologia.

