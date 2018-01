Dopo che il Ministero della Salute lancia l'allerta, Auchan, Coop e Simply hanno diffuso il richiamo di tre lotti di preparato per torta margherita e muffins senza glutine EasyGlut Pedon, per la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di soia come allergene. L’allerta sul preparato per torte è stata comunicata attraverso il sistema Rasff, che considera il rischio serio e il Ministero della Salute sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari (Fonte Sportello dei Diritti).

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale