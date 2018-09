Doppia inaugurazione per Arcaplanet in Lombardia. La regione - che ospita così 54 punti vendita dell’insegna leader nel pet care in Italia - si conferma la prima in Italia per quantità di negozi dedicati ai nostri amici animali.

Venerdì 22 settembre si sono svolte due feste in contemporanea, una in provincia di Bergamo a Treviglio e l’altra in quel di Brescia a Rodengo Saiano, interamente dedicate alla cerimonia di apertura dei due nuovi store della catena che conta oggi 226 punti vendita in 17 regioni d’Italia più uno in Svizzera.

Le inaugurazioni si inseriscono nell’importante programma di espansione della giovane e dinamica azienda che, nei suoi primi 20 anni di vita ha vissuto una forte spinta dimensionale, di fatturato e di addetti.

I due nuovi negozi, entrambi dotati di ampio parcheggio, insieme hanno dato lavoro a 8 persone, in tutto contano 4 casse e innalzano di circa 1000 mq la superficie totale di vendita della catena in Italia: quello di Treviglio è infatti uno store di 640 metri a cui si aggiungono i 350 mq di quello di Rodengo. Entrambi sono riforniti con assortimenti completi food e non food per gli animali da compagnia, oltre 10.000 referenze in vendita e servizi di ultima generazione come la neonata “Parafarmacia”.

