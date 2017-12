Per il 2018 è stato approvato lo sconto del 20% per gli utenti Telepass Business e Family, valida sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati e su qualsiasi tratta coperta da A35 Brebemi (da Chiari Est a Liscate). Lo sconto risulta automatico per gli utenti Telepass che hanno già aderito alla promozione negli scorsi anni. Per i nuovi clienti basta seguire le istruzioni sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero verde 800186083 o rivolgersi al Punto Blu Assistenza Clienti presso il casello di Treviglio.

