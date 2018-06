“Casa è…” è il messaggio della nuova campagna di comunicazione di Anni Azzurri, con l’obiettivo di portare a rivedere e ampliare il concetto più tradizionale di “casa”. Il gruppo in Italia opera attraverso oltre 50 residenze per anziani distribuite in sette regioni, di cui 15 in Lombardia nelle province di Milano, Brescia, Bergamo, Como.

Per Anni Azzurri la casa ideale non è fatta di mobili di famiglia ma di cure e attenzioni costanti, di familiari che vogliono continuare a condividere i momenti più speciali con i loro cari. Uno spazio in cui sentirsi circondati da presenza e affetto, di familiari, amici, infermieri, operatori, animatori... Ma anche da nuovi stimoli e relazioni umane capaci di alimentare lo scambio e il confronto quotidiano.

Ecco perché i protagonisti della nuova campagna sono gli stessi ospiti delle residenze, che sono stati coinvolti nella realizzazione degli scatti fotografici che li rappresentano alle prese con la vita quotidiana tra le mura delle case Anni Azzurri. Così la signora Francesca, 89 anni, che in un divertente scatto indossando i suoi occhiali da sole dice: «Casa è il posto in cui mi sento sempre me stessa».

