“Dai una Zampa!” e sostieni anche tu il Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus di Limbiate (MB), la più grande realtà fra le associazioni in Italia dedicate alla formazione e all’affidamento di cani per non vedenti, nonché una delle più importanti in Europa.

L’iniziativa benefica, giunta alla quarta edizione e quest’anno attiva dal 13 novembre al 31 dicembre in tutti i punti vendita Maxi Zoo, verrà sostenuta anche dalla vendita del libro “Sarai i miei occhi. Storie di un legame unico”: un volume ricco di racconti emozionanti su come è cambiata e migliorata la vita di alcuni non vedenti a cui sono stati affidati i cani guida formati dal Centro di Limbiate.

A oggi il Servizio Cani Guida dei Lions ha addestrato e consegnato gratuitamente oltre 2.100 cani guida ad altrettante persone non vedenti su tutto il territorio nazionale, donando due occhi (e quattro zampe) a chi non vede e fornendo un valido e costante aiuto verso la loro indipendenza. Sono oltre 500 i cani guida attualmente in servizio in tutta Italia.

Come da tradizione, nello stesso periodo in tutti i punti vendita Maxi Zoo sarà possibile acquistare al costo simbolico di 1 € il doppio adesivo “Dai una Zampa!”: il primo adesivo verrà affisso nel punto vendita Maxi Zoo con il nome del pet e del proprietario che lo hanno acquistato, il secondo rimarrà al proprietario a significare il supporto che - insieme al proprio animale - ha voluto dare al Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions.

«Io amo definirli angeli a quattro zampe - commenta Giovanni Fossati, presidente del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions - Donare un cane guida a una persona non vedente è dare una nuova vita».

«Grazie alla generosità dei nostri clienti e all’impegno dei nostri collaboratori in 3 anni abbiamo donato più di 250.000 euro al Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions, che si sono concretamente tradotti nella formazione di 7 cani guida e nel miglioramento sostanziale delle strutture del Centro di Limbiate» ricorda Marco Premoli, amministratore delegato di Maxi Zoo, la più grande catena di punti vendita in Europa dedicata agli animali.

