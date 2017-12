Sessant’anni di storia e di eccellenza al fianco dei consumatori. Per festeggiare questo importante traguardo Esselunga ha inaugurato una mostra gratuita negli spazi espositivi del The Mall nel futuristico quartiere di Porta Nuova. L’esposizione nasce da un’idea aziendale e il concept è ?stato sviluppato da Andrea Baccuini, Mauro Belloni e Florian Boje. «E’ un progetto divertente di marketing e non solo che pone il cliente al centro della scena – precisa Livio Roncalli, direttore marketing e comunicazione -. Abbiamo dato vita a una super mostra che parte dal 1958 e la prima raccolta punti. Un viaggio nel primo concorso (anni 60) e nella nascita della Fidelity Card nel 1995. La mostra vuole regalare un’esperienza emozionale d’acquisto».

Non un’esposizione tradizionale, ma un viaggio-spettacolo ideato per divertire, un regalo per i clienti, per Milano e il territorio. Protagonista non solo Esselunga, ma anche i cambiamenti di stile, di costume e di abitudini, che hanno attraversato l’Italia negli ultimi 60 anni. Il direttore commerciale non-food Roberto Selva ha evidenziato i numeri dell’eccellenza Esselunga.

«Da sessant’anni andiamo incontro alle esigenze dei consumatori. La gastronomia, con oltre 40milioni di piatti l’anno, il servizio sushi, le oltre 500 tonnellate di pane la settimana e le famose focaccine parlano di una storia all’insegna della crescita continua. Un futuro di qualità e eccellenza che guarda verso est, nel territorio veneto».

Esselunga ha deciso di premiare, ancora una volta, proprio i consumatori. Visitando la mostra, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, il venerdì fino alle 22 sarà ?possibile partecipare all’estrazione di un carrello d’oro del valore di 25.000 euro e 60 buoni spesa di 2.000 euro ciascuno, con un montepremi di 145.000 euro.

