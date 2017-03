Si chiama ReStartAlp ed è un incubatore temporaneo d’impresa per aspiranti imprenditori sulle Alpi, promosso da Fondazione Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo.

Un campus residenziale gratuito dedicato a 15 giovani under 35 che abbiano un’idea imprenditoriale o una startup nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare, artigianato, turismo e cultura.

Per 10 settimane, dal 26 giugno al 29 settembre 2017 (con una pausa nel mese di agosto) a Premia, nel Verbano Cusio Ossola, i partecipanti seguiranno un percorso formativo ricco e articolato, tra didattica frontale, laboratorio di creazione d’impresa, testimonianze, esperienze sul campo e visite a realtà produttive montane virtuose. Ad accompagnarli, un team qualificato di docenti, esperti e professionisti dei principali settori dell’economia alpina.

Per agevolare l’avvio delle imprese, al termine del percorso di formazione la Fondazione Edoardo Garrone metterà inoltre a disposizione premi per un totale di 60mila euro per i tre migliori progetti e dedicherà ai più meritevoli un servizio di consulenza gratuito per i 12 mesi successivi al campus.

Per candidarsi c’è tempo fino al 21 aprile 2017. Per informazioni: www.restartalp.it

ReStartAlp si pone in continuità con l’esperienza della Fondazione Edoardo Garrone, avviata nel 2014 in Appennino con il campus ReStartApp e in coerenza con l’impegno di Fondazione Cariplo per la rivitalizzazione delle aree interne perseguito con il progetto ATTIV•AREE. L’obiettivo condiviso è promuovere lo sviluppo delle terre alte italiane e una nuova “economia della montagna”, sostenendo la nascita di giovani imprese montane e dando impulso ai green jobs.

Fanno parte della rete di ReStartAlp anche Fondazione Symbola, Università della Montagna, Fondazione Cima, Uncem, Pefc Italia, FederBim e FederForeste.

