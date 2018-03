Fondazione Cariplo ha sostenuto dal 1991, anno della sua nascita, 2.000 progetti nell’ambito della Ricerca scientifica per un totale di 500 milioni di euro. «Attraverso i nostri bandi di ricerca, la Fondazione intercetta le più importanti sfide che oggi si trova ad affrontare il mondo della ricerca - spiega Carlo Mango, direttore area Ricerca scientifica Fondazione Cariplo - L’obiettivo ultimo restano le persone sia quelle vincitrici dei nostri bandi, sia quelle che potranno beneficiare e sperimentare i risultati delle ricerche portate avanti nei centri di ricerca lombardi». Ciò che accomuna i diversi interventi di Fondazione Cariplo è l’attenzione al potenziamento dei centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca applicata, grazie anche al supporto per la realizzazione di reti e partnership.

Uno degli ultimi porgetti sostenuti da Fondazione Cariplo è Camfeed (www.camfeed.it), che mira a migliorare la qualità di vita delle galline e arricchire la loro alimentazione per avere uova più sane. Un progetto eccellente che ha dato ottimi risultati: un primo test su 240 galline alimentate con un’erba ricca di Omega 3, con uova prodotte di qualità migliore e più sane per la nostra alimentazione. Il progetto prevede l’utilizzo di Camelina sativa, una pianta che produce semi ricchi in omega-3 ed antiossidanti, per alimentare galline ovaiole e polli da carne.

Infine, la produzione di circa 200 uova al giorno, le galline a fine carriera e la carne prodotta vengono donati al Banco Alimentare della Lombardia e destinate ad una mensa che eroga 1.500 pasti al giorno ai più bisognosi.

