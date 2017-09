Il bando “Welfare in azione” dedicato allo sviluppo del welfare di comunità e dell’innovazione sociale nel 2017 è alla sua quarta edizione. A tre anni dalla prima edizione sono 27 i progetti già avviati, 263 organizzazioni coinvolte, 30,4 milioni di euro di contributi deliberati a fronte di un costo complessivo pari a 67 milioni di euro. Fondazione Cariplo ha deciso così di organizzare un convegno per raccontare cosa sta accadendo nei territori coinvolti nella sperimentazione triennale.

L’idea su cui si fonda il bando è quella di costruire un nuovo modello di welfare incentrato sulla comunità in cui tutti si sentano responsabili e insieme provino a confrontarsi con le trasformazioni sociali in atto per progettare e realizzare politiche innovative.

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre, dalle 9.30 alle 17.00, presso il Teatro Elfo Puccini in Corso Buenos Aires 33, a Milano. Durante la mattinata verranno raccontate le esperienze di innovazione nate dal ripensamento in chiave comunitaria delle risposte ai bisogni sociali. Nel corso del pomeriggio, un confronto con esperti, policy makers e nuovi attori su come diffondere e dare continuità ai cambiamenti prodotti, rilanciando alcune sfide ancora aperte.

Ingresso libero con prenotazione su www.fondazionecariplo.it.

Per conoscere le storie sui territori: welfareinazione.fondazionecariplo.it.

