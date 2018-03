La moda in Lombardia rappresenta 34mila imprese, 192mila addetti e ricavi per circa 35 miliardi di euro. Secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, sono quasi 14mila le imprese attive nella produzione, oltre 4mila nel design e 16mila nel commercio. La Lombardia pesa il 15% nazionale per imprese e il 23% per addetti. Dopo Milano, che è prima con 13mila imprese attive, vengono Brescia (3.876), Bergamo (3.365), Varese (3.285), Como (2.533) e Monza Brianza (2.335).

