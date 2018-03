Una serata, una giornata, un weekend. Occasioni per celebrare l’amore, ritagliarsi del tempo per stare con la persona che si ama e confermare ogni istante la scelta di condividere. Collezionare momenti, e non cose, per stare insieme e lasciare che siano le emozioni a parlare, ricaricando mente e corpo per un benessere dall’aroma romantico. I centri e i resort QC Terme sono la cornice perfetta per cullare i sensi, in coppia, e festeggiare il giorno degli innamorati. Ecco le proposte a tema del famoso gruppo termale in vista del 14 febbraio.

“Salus per amorem”: ingresso alle terme e aperitivo rinforzato a tema San Valentino con special cocktail Amore, serata musicale dalle 18 alle 23. Disponibile in tutti i centri per la sera del 14 febbraio.

“Be my Valentine”, resort: la serata perfetta, cena a lume di candela con menu speciale San Valentino, champagne per un brindisi d’amore, ingresso alle terme e pernottamento. Disponibile per la notte del 14 febbraio a QC Termemontebianco e QC Terme Bagni di Bormio.

“Valentine’s romance”: pacchetto speciale per due notti con cena e cocktail a tema Love Potion, ingresso alle terme e massaggio di coppia short. Valido dal 9 al 18 febbraio presso QC Termemontebianco e QC Terme Bagni di Bormio.

