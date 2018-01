Sono circa 4mila le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione dal 1° al 5 gennaio in Italia, di cui oltre 700 in Lombardia, secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. La Lombardia pesa da sola il 19% di tutte le prime start up italiane del 2018. Più numerosi in regione i nuovi imprenditori a Milano (261 nella prima settimana dell’anno, il 37% del totale regionale e il 7% nazionale), Bergamo (127), Brescia (115), Pavia (37), Como (35) e Monza e Brianza (31).

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale