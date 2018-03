Per tutto il 2018, a supporto del lancio, i centri QC Terme ospiteranno un modello del nuovo suv DS 7 Crossback e potranno offrire agli ospiti tutte le informazioni, oltre alla possibilità di prenotare test drive. I proprietari di una vettura DS, inoltre, avranno in omaggio un massaggio di 25 minuti per due persone per ogni soggiorno nei resort QC (Hotel Bagni Vecchi e Grand Hotel Bagni Nuovi a Bormio, QC Termemontebianco a Pré Saint Didier, QC Termeroma) e un gift incluso in ogni ingresso in uno dei 9 centri.

