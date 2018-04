QC Terme offre alle sue ospiti la possibilità di vivere un'esperienza unica nelle sue splendide location, per prepararsi al giorno più importante della loro vita. La wellness wedding experience inizia infatti con l'addio al nubilato, per un'esperienza indimenticabile con le amiche di sempre. Tre pacchetti pensati per portare con sé un ricordo unico di condivisione: Salus per Amorem, Salus per Amorem - deluxe, Salus per Amorem - soggiorno.

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale