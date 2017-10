In tanti al gazebo a favore del Referendum allestito a Brescia di Energie PER l'Italia.



Gazebo in tutte le province

I gazebo di Energie per l'Italia ha animato le piazze delle province lombarde. Una giornata di mobilitazione per il sì al referendum per l'autonomia della Lombardia a Brescia. Il gruppo era presente nel fine settimana nelle piazze dei principali comuni per sostenere il Sì al prossimo referendum. A Milano e in altre città della Lombardia come Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. Una giornata di mobilitazione riuscita, straordinaria per un movimento giovane e attivo. Una giornata che dimostra come questo gruppo si stia radicando nei territori, e con quanta passione e con impegno i sostenitori e militanti si avvicinano all'appuntamento del prossimo 22 ottobre.



Energie PER l'Italia

Energie PER l'Italia è il movimento politico che vuole ricostruire il Paese con un programma liberale e popolare, riformista e federalista. "Non contro qualcuno, ma PER qualcosa: il futuro nostro e dei nostri figli. Partendo dai programmi e dai territori. Con proposte serie ed efficaci". Scopri i prossimi appuntamenti su www.energieperlitalia.com.

