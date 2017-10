Il sottosegretario: "A Brescia oltre 7 milioni di euro per la viabilità"



La Giunta regionale lombarda ha approvato l'elenco degli interventi di messa in sicurezza sulle strade che beneficeranno dello stanziamento di 47,6 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, così come previsto dal "Patto per la Lombardia".

"Queste risorse consentiranno di chiudere interventi in tutte le province su autostrade, ferrovie con la relativa messa in sicurezza dei passaggi a livello più pericolosi, metropolitane e per la messa in sicurezza delle grandi opere viarie - spiega il sottosegretario Daniele Nava che ha coordinato il Patto per la Lombardia - Per quanto riguarda la provincia di Brescia sono previsti stanziamenti per oltre sette milioni di euro così ripartiti: 3.500.000 euro per l'adeguamento della carreggiata tra l'intersezione con la SP BS 235 e la SP 72, 2.147.906 euro per la SP BS 235 tracciato in variante della SP 19 a Roncadelle e 1.500.000 euro per il completamento della tratta di collegamento della SP 45 con la SP VII".

La delibera approvata va ad incidere su diverse opere attese da tempo dagli altri enti locali. "Avevamo promesso di essere concretamente vicino a Province e Comuni che hanno lavorato per un anno al nostro fianco per individuare gli interventi prioritari. E oggi possiamo dire di aver raggiunto un traguardo molto importante", conclude Nava.

