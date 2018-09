I gruppi nei Consigli regionali del Pd di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno scritto al segretario nazionale del Partito democratico Maurizio Martina e ai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, per rilanciare l’impegno del Pd per il regionalismo differenziato, a partire dalle pre-intese siglate dal Governo Gentiloni.

La lettera, firmata da tutti i consiglieri Pd delle tre Regioni, ribadisce «il valore di un’autonomia del decentramento e della prossimità, nel quadro nell’unità della Repubblica e della solidarietà nazionale», ricordando che il regionalismo differenziato era stato inserito in Costituzione su iniziativa del Centrosinistra. Ma il percorso di riconoscimento di maggiore autonomia, dopo «le valenze isolazioniste e populiste con cui la Lega ha caricato tali iniziative», è ora frenato dal nuovo contesto politico, «segnato da evidenti contraddizioni tra spinte liberiste (flat tax) che guardano al nord e proposte assistenzialistiche (reddito di cittadinanza) rivolte al sud», alle quali occorre contrapporre deve contrapporre «le capacità di autogoverno delle autonomie locali, la piena responsabilizzazione della politica nei territori e la capacità di relazione con contesti sociali ed economici differenziati che esprimono domande di governo specifiche».

«Chiediamo che l’autonomia sia priorità dell’azione politica del partito e dei gruppi parlamentari - dichiara il capogruppo del Pd al Pirellone Fabio Pizzul - Sulla possibile intesa regna la confusione nel governo giallo-verde, visto che Salvini promette di chiudere le trattative in tempi rapidi ma tra i Cinquestelle non sembra esserci altrettanto entusiasmo. Per giungere ad una proposta credibile occorre entrare nei dettagli delle competenze e delle conseguenze finanziarie ed economiche, cosa che a Roma non pare stiano facendo. Tematiche così importanti non possono essere trattate con la superficialità che caratterizza questo Governo e deve quindi essere coinvolto anche il Parlamento».

