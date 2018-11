«Nonostante un taglio dei fondi da parte dello Stato di 296 milioni, gli investimenti di Regione Lombardia saranno di 565 milioni in più nel triennio; non aumenta la pressione fiscale, anzi, confermiamo tutte le agevolazioni fiscali». Lo ha detto l’assessore regionale a Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini, commentando il progetto di legge di bilancio approvata settimana scorsa su sua proposta in Giunta e che passerà ora al vaglio in Consiglio regionale.

