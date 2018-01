L'Unione europea tutela oltre 1.415 prodotti agroalimentari di qualità. Possiamo allora immaginare un ipotetico menù per Capodanno tutto a base di specialità Dop e Igp (denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta) italiane.

Come antipasto, ecco salumi misti tra cui Culatello di Zibello Dop, Prosciutto di Parma Dop e Lardo di Colonnata Igp, solo per citarne 3 sui 43 salumi tutelati dall'Ue; il tutto accompagnato dalla Focaccia di Recco, Igp dal 2015. Come primo, ecco un fumante piatto di Pizzoccheri della Valtellina, tutelati come Igp dal 2016. In seguito le Lenticchie di Altamura Igp, perfette per accompagnare l'immancabile Cotechino di Modena, sempre Igp. Come contorno, un'insalata di Radicchio Rosso di Treviso Igp, condito con Aceto Balsamico di Modena Dop. Per i golosi, abbiamo una torta a base di Nocciole del Piemonte Igp e Cioccolato di Modica, Igp. Infine, Grana Padano Dop e Gorgonzola Dop, entrambi tutelati dalle norme Ue fin dal 1996.

Ecco alcuni degli oltre 325 prodotti alimentari italiani tutelati dai marchi europei Igp (126), Dop (167) e Stg - Specialità Tradizionale Garantita (2). L'Italia da sola può vantare più di un quinto di tutti i prodotti europei tutelati da marchi di qualità. Attraverso questi marchi i consumatori possono riconoscere i prodotti tradizionali e sentirsi rassicurati sulla loro autenticità Inoltre, tutti i prodotti Dop, Igp e Stg sono tutelati contro l'imitazione o l'uso improprio del nome del prodotto.

Buon cenone a tutti!

