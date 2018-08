Venerdì scorso, 24 agosto, la Commissione europea ha lanciato un concorso di cortometraggi nell’ambito della campagna #EUandME, lanciata a maggio per informare i giovani sul modo in cui l’Unione europea contribuisce alla loro vita quotidiana. Il concorso, rivolto ai giovani registi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, sarà aperto fino al 31 ottobre 2018. I cinque vincitori riceveranno un premio in denaro di 7.500 euro per produrre i loro film e potranno collaborare con i cinque registi che hanno realizzato i cortometraggi della campagna #EUandME.

Per partecipare si dovrà realizzare un video collegato a una di queste categorie: mobilità, sostenibilità, diritti, mondo digitale, competenze e impresa. Oltre ad una sintesi scritta del film, che deve raccontare una storia legata all’impatto dell'Ue sulla vita quotidiana dei cittadini, i partecipanti sono invitati a presentare un breve video girato su smartphone che illustri motivazioni e concetto alla base del cortometraggio candidato, nonché il link a un cortometraggio che hanno girato in passato.

Le candidature devono essere inviate tramite il sito https://europa.eu/euandme/it.

Secondo le intenzioni della Commissione europea, questo concorso vuole invitare i giovani a discutere e condividere le proprie esperienze e idee sull’Europa, sui suoi valori e sul suo futuro.

