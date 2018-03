Mercoledì 17 gennaio si è svolta l’ultima seduta della X Legislatura del Consiglio regionale, che in questi 5 anni si è riunito 190 volte, approvando 192 nuove leggi. A fare da cornice è il Pirellone, diventato a tutti gli effetti la Casa dei lombardi: tra audizioni, convegni, corsi ed eventi culturali, oltre 1 milione di cittadini ha messo piede nel Grattacielo.

Le spese del parlamento lombardo in questi cinque anni sono state ridotte per 8,5 milioni. Sul fronte dei vitalizi, già aboliti nella precedente legislatura, per chi invece aveva precedentemente già maturato il diritto a percepirli, è stato introdotto un taglio del 10% che resta in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno: sarà compito del nuovo Consiglio regionale assumere nel merito le decisioni per gli anni successivi.

L’ultima seduta si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare i tre operai morti in fabbrica a Milano.

