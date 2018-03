Caro presidente, già qualche lettore le aveva scritto per la salvaguardia dei nostri laghi e in particolare quelli di Iseo e di Garda che spesso sono colpiti da inquinamento. Attendiamo di sapere cosa la Regione ha intenzione di fare per salvaguardarli.

Antonio - Travagliato

Gentilissimo Antonio, Regione ha appena messo a disposizione oltre 18 milioni di euro per la depurazione dei laghi Prealpini. Una risposta concreta per la tutela dei nostri laghi e per soddisfare a pieno le esigenze del territorio. Gli investimenti sono ingenti: 10 milioni a carico di Regione Lombardia e 8.148.148,03 cofinanziati dai rispettivi Uffici d'ambito. Sicuramente riusciremo a implementare e ottimizzazione il Servizio idrico integrato, tramite un investimento complessivo di euro 18.148.148,03. In collaborazione con gli Uffici d'ambito territoriali delle province di Brescia, Como, Lecco e Varese realizzeremo 30 interventi di collettamento finalizzati alla depurazione dei Laghi Prealpini. In particolare, 1 nella provincia di Brescia (3.000.000 di euro), 23 nella Provincia di Como (5.004.038,03 di euro), 5 nella provincia di Lecco (8.144.110 di euro) e 1 nella provincia di Varese (2.000.000 di euro). Una risposta concreta frutto della sinergia con il territorio per completare, realizzare, migliorare e portare a termine tutte quelle azioni finalizzate all'adeguamento dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione non conformi alla direttiva Ue dedicata al trattamento delle acque reflue urbane. Mi sembra un buon impegno.

Mi permetto di chiudere questa risposta augurando a tutti i lettori dei settimanali Netweek un sereno Natale.

