Programmi per l'estate? Perché non partire alla scoperta dell'Europa? La Commissione europea mette in palio 12mila viaggi per i neo 18enni. Al concorso possono partecipare i nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2000 che faranno domanda entro martedì 11 dicembre a mezzogiorno.

Per partecipare, basta iscriversi al Portale europeo per i giovani (inquadrare il codice QR nell’articolo con lo smartphone), definire il programma di viaggio e rispondere a un quiz costituito da cinque domande a scelta multipla su cultura e diversità europee, iniziative Ue per i giovani e le prossime elezioni del Parlamento europeo.

I vincitori potranno viaggiare tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per massimo 30 giorni.

L'iniziativa, chiamata DiscoverEU, è lanciata sulla scia del successo della prima edizione, che ha offerto a 15mila giovani l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa tra luglio e ottobre 2018. Positivo il riscontro dei partecipanti. Per molti si è trattato del primo viaggio senza genitori e la maggior parte ha dichiarato di essere diventata più indipendente, di comprendere meglio le altre culture, la storia europea e le lingue straniere.

La Commissione europea ha proposto 700 milioni di euro per DiscoverEU nel 2021-2027. Se il Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta saranno 1,5 milioni i 18enni che potrebbero partire tra il 2021 e il 2027.

