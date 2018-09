Giovedì 13 settembre, in Conferenza unificata Stato-Regioni è stato dato il via libera al Decreto del Ministero delle Infrastrutture in cui si ripartiscono oltre 321 milioni di euro, dei quali per la Lombardia oltre 24 milioni, per la ristrutturazione e razionalizzazione dell’edilizia residenziale pubblica. Nella nostra regione risultano oltre 4.000 alloggi sfitti perché in condizioni manutentive così gravi da non poter essere assegnati, e 27.000 domande di assegnazione in coda nella sola città di Milano.

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale