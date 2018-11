Annunciate la scorsa settimana, lunedì 29 ottobre, le 246 piccole e medie imprese (pmi) di 24 Paesi dell’Unione europea che riceveranno finanziamenti per un totale di 12,2 milioni di euro. Ben 77 le pmi italiane beneficiarie, quasi un terzo del totale.

Il finanziamento rientra nello “Strumento per le PMI”, una sezione del programma Ue di sostegno alla ricerca e all’innovazione noto come Horizon 2020. Ogni impresa selezionata riceverà 50mila euro per creare un piano commerciale finalizzato a poter immettere prodotti innovativi più rapidamente sul mercato. La maggior parte delle 246 imprese selezionate sono attive nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tlc), della sanità e dell’ingegneria.

Tra i progetti finanziati figurano un sistema di iniezione dell’acqua per ridurre le emissioni di monossido e diossido di azoto (NOx) dei veicoli, una piattaforma digitale per la formazione pratica in materia di cibersicurezza, una nuova terapia contro il cancro e una tecnologia che dissolve i rifiuti di legno estraendone e riutilizzandone le materie prime.

Le imprese possono già candidarsi per la prossima tornata di finanziamenti dello strumento per le pmi, la cui scadenza è il 13 febbraio 2019. Con lo “Strumento per le PMI”, la Commissione europea sostiene gli innovatori, gli imprenditori, le piccole imprese e gli scienziati d’eccellenza fornendo loro opportunità di finanziamento e servizi di accelerazione.

