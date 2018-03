La composizione delle liste, la distribuzione dei seggi all’interno della coalizione di centrodestra, il rischio esclusione per 17 candidati uninominali nella circoscrizione Lombardia e l’improvviso forfait di Silvio Berlusconi. E’ stata una settimana al cardiopalmo per Forza Italia. Per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi a Bergamo dove sabato, all’auditorium di piazza della Libertà, in un clima di festa, è stata inaugurata la campagna elettorale con la presentazione dei candidati orobici alle politiche e alle regionali. Oltre 300 persone schierate davanti ai vertici: il coordinatore provinciale Paolo Franco, l’assessore regionale Alessandro Sorte e pure il candidato governatore Attilio Fontana. E proprio a Bergamo abbiamo incontrato Mariastella Gelmini, ex ministro della Pubblica Istruzione e coordinatore regionale di Forza Italia.

«Effettivamente c’è stata un po’ di trepidazione - conferma la Gelimini - Sapevano di aver fatto le cose per bene; la preoccupazione è subito rientrata con una piccola integrazione. Questo però è l’ennesimo esempio di come la burocrazia si insinui ovunque e di come sia urgente riformarla».

«No, siamo soddisfatti. E’ un’affermazione che lo stesso Letta ha ritrattato. Voglio invece sottolineare che Forza Italia ha messo in lista molti volti nuovi, tanti sindaci e amministratori locali conosciuti sul territorio. Il partito poi si è aperto alla società civile coinvolgendo imprenditori e liberi professionisti».

«No, è stato solo un affaticamento. L’ho sentito più volte in questi giorni ed è in gran forma: sta registrando interviste per le tv locali».

«E’ stata una bella manifestazione che ha visto la presenza di tutti i dirigenti del partito, di tanti iscritti e di molti simpatizzanti; una dimostrazione di grande forza e di unità».

Stefano Benigni

«Tutti devono sostenere Alessandro Sorte e Alessandra Gallone, ma la vera partita, la sfida più difficile noi la giochiamo a Bergamo dove Stefano Benigni deve vincere per dare un segnale di forza anche nella città capoluogo».

«Non commento. Mi limito a sottolineare che Berlusconi ha ragione quando sostiene che bisogna introdurre il vincolo di mandato. I cambi di casacca non sono mai una bella cosa e gli elettori si sentono traditi».

«Abbiamo una squadra forte e rinnovata, un coordinatore capace come Alessandro Mattinzoli. Ci sono tutte le premesse per fare bene. Forza Italia rappresenta l’unica alternativa al Pd che ha lasciato solo macerie e all’inesperienza del M5S. A livello locale puntiamo sulla valorizzazione del Lago di Garda, potenziamento del turismo e difesa dell’ambiente».

«Ogni partito sceglie i propri candidati, non mi piace andare a guardare in casa d’altri».

«Sì. Mauro Piazza è stato tra i fondatori di Forza Italia a Lecco ed è un amministratore giovane e molto capace. Daniele Nava è un imprenditore noto con la passione per la politica. Sono tornati a casa loro ed entrambi possono allargare i confini di Forza Italia».

«Attilio Fontana è il candidato ideale per la coalizione di centrodestra: è stato un ottimo sindaco, conosce i problemi dei Comuni, è un ottimo amministratore ed è in grado di garantire la continuità di governo in Lombardia. Siamo tutti concentrati per riconfermarci alla guida della Regione».

