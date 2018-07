Interventi di sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati con figli minori attraverso l’erogazione di contributi sia per l’affitto (fino al 30% del canone annuo) sia per il recupero e la riqualificazione degli immobili (fino al 90% della spesa) nell’ottica della promozione dell’offerta abitativa. Sono le misure presentate dall’assessore regionale alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani, «per rispondere a un bisogno emergente che purtroppo si sta rivelando in crescita negli ultimi anni».

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale