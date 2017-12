Terribile: 84 italiani su 100 schifano la politica. Un recente rapporto del Censis svela che 2 persone su 3 sono convinte che i cittadini non contino e per questo non si avvicineranno all'urna elettorale. Di fronte a un fenomeno tanto radicato, i politici, tutti, dovrebbero fermarsi a riflettere. Invece continuano le solite baruffe da quattro soldi, con il risultato che gli allergici ai padroni della cosa pubblica finiranno per aumentare.

Alla fine saranno poche persone a decidere chi prenderà in mano le sorti di questo Paese. A differenza di tanti commentatori, io finisco per dar ragione a chi non vota. Sarà perché, conoscendoli praticamente tutti questi nostri politici d'oggi, posso dire che noto poche differenze e che sono praticamente tutti uguali. Sarà perché negli ultimi anni, da quando seguo con maggiore interesse le campagne elettorali, non ho conosciuto una sola anima che abbia mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale.

Insomma, non si deve sentire in colpa chi non vota ma chi si comporta male e ci costringe a stare alla larga dai seggi. L'esame di coscienza se lo devono fare i signori del palazzo.

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale