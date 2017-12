Ascoltare i territori. E’ questo l’obiettivo di Giorgio Gori, 57 anni bergamasco, sposato con Cristina Parodi e padre di tre figli, Benedetta, Alessandro e Angelica, primo cittadino di Bergamo e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia. Un passato eccellente in tv, direttore di Canale 5 fino al 2001 e poi produttore di successo in Magnolia. Nel 2011 l’inizio di una nuova sfida, quella politica. Grande comunicatore intende costruire un dialogo con le popolazioni e affrontare i problemi concreti dei singoli territori.

«La Valdidentro è stata la prima tappa di un percorso di ascolto dei territori. Più di cento eventi, venticinque dei quali organizzati in luoghi dove nelle ultime elezioni il centrosinistra è rimasto qualche passo indietro. Incontrare le persone e recuperare il consenso al di fuori dei grandi centri urbani è prioritario. Non si tratta di una scelta politica legata al Pd, ma di un percorso di ascolto e valorizzazione del locale».

«Assolutamente no, si tratta di persone che hanno trovato nei Comitati un luogo di aggregazione e la possibilità di darsi da fare. Sono stupito della grande risposta e confido che ognuno di loro possa essere un vettore di convincimento. Oggi i Comitati vivono sulla rete con una piattaforma per la condivisione contenuti, ma saranno fondamentali anche nell’attività divulgativa. La carta vincente? Il semplice passaparola e la trasparenza».

«Possiamo definirla una strategia di “galleggiamento”, a eccezione della riforma sulla sanità non ricordo cosa abbia fatto la Regione in questi anni. Tanti bandi e conferenze stampa, ma nulla di incisivo. Intanto la macchina regionale ha perso efficienza: imprese, associazioni e Comuni lamentano una grande difficoltà a dialogare con la Regione e lamentano grandi impedimenti burocratici. Dobbiamo ricordare che la Lombardia ha straordinarie potenzialità a partire proprio dai suoi imprenditori che sono strepitosi. Purtroppo oggi non cresce e non genera ricchezza così come dovrebbe. Emilia Romagna e Veneto ci stanno davanti, perché la Regione non ha colto il suo ruolo e non siamo cresciuti in modo omogeneo».

«Di ascoltare i territori. Vediamo sempre i valori medi, invece esistono fasce di popolazione in evidente crisi e territori del sud della regione in difficoltà quanto le aree alpine».

«La Riforma è sostanzialmente condivisibile e la qualità del servizio è buona. Soprattutto l’idea di deospitalizzare la sanità lombarda. La sua realizzazione è pessima. Confusa, affrettata, è stata in grado di mettere in grande difficoltà la rete di Medicina generale, un servizio basilare per i territori».

«Quando ho detto che serve maggiore autonomia dalla Regione, penso a dar voce a quei bisogni per smontare il centralismo regionale, che è come quello statale. Quando si chiede autonomia allo Stato bisogna essere coerenti e darla anche agli enti locali. Ogni territorio ha le sue specificità e i suoi bisogni noi siamo pronti ad ascoltarli».

«Per quanto riguarda la sinistra il discorso non è chiuso. Parlerò con Grasso. Il sistema elettorale non consente accordi del dopo. Qui o si vince o si perde. Tutti. Abbiamo idee comuni e il programma lo si costruisce insieme».

«Non prendo in considerazione la sconfitta, il gap è assolutamente colmabile e possiamo farlo direttamente sui territori».

«Mi sembra un bravo ragazzo, una persona per bene non in linea con il populismo dei 5 Stelle. Poi ci mette impegno quindi lo salvo».

