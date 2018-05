Uno stanziamento straordinario di 18 milioni di euro volto a rendere disponibili oltre 1.200 alloggi Aler attualmente sfitti per mancanza di manutenzione; 100 milioni, derivanti dal riparto che spetta alla Lombardia in base al Decreto ministeriale 2018, per interventi di edilizia scolastica; 9 milioni di euro a sostegno degli studenti con disabilità sensoriale. Questi i principali atti presentati dal governatore Attilio Fontana e dai suoi assessori settimana scorsa.

«Un primo e importante passo avanti che va nella direzione della pressante richiesta di nuovi alloggi pubblici e contribuisce a contrastare l'illegalità e l'abusivismo» ha sottolineato Fontana parlando dei fondi per le case popolari. L’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini ha presentato i numeri della delibera: 10,5 milioni di euro saranno destinati all'Aler di Milano per interventi su 700 alloggi, le altre risorse verranno attribuite all'Aler di Brescia-Cremona-Mantova (2,4 milioni per 162 alloggi), Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio (2,3 milioni per 154 alloggi), Bergamo-Lecco-Sondrio (1,5 milioni per 103 alloggi) e Pavia-Lodi (1,2 milioni per 80 alloggi).

L’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, ha spiegato invece a quali azioni sono destinate le risorse per l’edilizia scolastica: ristrutturazioni straordinarie; messa in sicurezza; adeguamento sismico in base alle caratteristiche dei territori e alle norme anti incendio, oltre all'efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica degli enti locali destinati all'educazione scolastica.

Ancora Bolognini, infine, ha illustrato la delibera a sostegno di studenti «non vedenti, ipovedenti o non udenti, che necessitano di un'assistenza particolare e oltremodo qualificata». La Regione, attraverso le Ats, garantirà le risorse finanziarie per l'attivazione dei servizi da parte di operatori specializzati.

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale