Da Finisterre a Saragozza: le donne di Santiago in rosa pedaleranno per oltre 900 km per raccogliere fondi a favore dell’associazione. La meta dell’edizione 2018 della manifestazione ciclistica promossa da Cancro Primo Aiuto, l’ottava, sarà, infatti, la basilica di Nostra Signora del Pilar a Saragozza. E si partirà praticamente da dove si è arrivati lo scorso anno, cioè vicino a Santiago de Compostela.

Le protagoniste, guidate dal team manager di Oltre Cpa, Omar Galli, saranno cinque donne in diverso modo legate al mondo dello sci e avranno al loro fianco tre accompagnatori: Barbara Besana, 47 anni, di Caponago (MB), Stefania Bonomi, 57 anni, di Chiesa in Valmalenco (So), Sabrina Fanchini, 30 anni, di Montecampione (Bs), Valentina Pedranzini, 28 anni, di Santa Caterina Valfurva (So), Daniela Zotti, 43 anni, di Trenzano (Bs), Maurilio Alessi, 34 anni, di Santa Caterina Valfurva, Elio Presazzi, 62 anni, e il figlio Marco Presazzi, entrambi di Caspoggio (So). Da mettere subito in evidenza la straordinarietà dell’evento per Valentina e Maurilio: si sposeranno il 29 settembre e Santiago in rosa sarà il loro viaggio di nozze!

La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta martedì 17 aprile presso Villa Walter Fontana a Briosco e ha visto l’intervento del vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, accompagnato dalla moglie, la conduttrice Cristina Parodi, madrina di Cancro Primo Aiuto.

L’obiettivo di questa ottava edizione è raccogliere fondi per acquistare una tomosintesi mammaria per l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E per raggiungere questo scopo, saranno, come sempre, di grande aiuto gli sponsor dell'edizione 2018 di Santiago in rosa. A cominciare dal main sponsor, Atala, leader nel mercato delle due ruote, che ha messo a disposizione le mountain bike per l'impresa. Sono poi state previste altre forme di sostegno economico collaudate negli anni scorsi come la sponsorizzazione delle bici: sono diverse le aziende che acquisteranno una delle mountain bike che verranno utilizzate per la manifestazione come hanno già fatto BTS, Chalet Italia, Global Contract Service, Kpmg, Netweek, Omet, Schooner Viaggi, Tagliabue, Valtecne, Victory Communication e Villa Walter Fontana.

Sosterrà l’iniziativa anche la Volley Bergamo e alla presentazione erano presenti due atlete, Jennifer Boldini e Lucia Imperiali, accompagnate dal responsabile delle relazioni esterne Andrea Veneziani.

