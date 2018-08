Nel 2016 in Lombardia sono stati sborsati 14,6 miliardi di euro per il gioco d’azzardo, di cui il 71% per slot e video lottery. E’ quanto emerso alla presentazione della Relazione 2017 sull’attuazione della legge regionale per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. I dati confermano la diminuzione sia delle persone curate per ludopatia (2.670 nel 2017 a fronte di 2.734 nel 2016) sia degli esercizi (-9% sale slot e -2% sale VLT) e apparecchi (slot -18%).

