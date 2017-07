Non so cosa capiti dalle vostre parti. Dalle mie, le zanzare stanno facendo disastri. I danni che immaginate e che conoscete bene. Personalmente sto spendendo un sacco di soldi per comperare unguenti protettivi e pomate da spalmare dopo le punture di questi fastidiosi animali, prodotti che il più delle volte non servono proprio a niente.

Cosa è successo? L'amministrazione comunale (abito a Milano) non ha completato la disinfestazione per colpa di un appalto interrotto. Questioni burocratiche, insomma. Tutto questo è avvenuto proprio sotto gli occhi dei politici e degli assessori. Di quei signori pagati per far funzionare la macchina della pubblica amministrazione. Gente che, evidentemente, non ha fatto fino in fondo il proprio dovere, a giudicare almeno dal risultato desolante. Gli stessi governanti della città, intanto, discutevano di massimi sistemi: combattere la fame nel mondo, la lotta al surriscaldamento del pianeta e tante altre amenità.

La conclusione è sempre la stessa: li votiamo perché si occupino di riassettare i marciapiedi sotto casa e di raccogliere la spazzatura e loro si credono grandi statisti. Certi temi li giudicano troppo di basso livello per loro. Sono addirittura più fastidiosi di una puntura di zanzara.

