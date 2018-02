Supportato da Claudio Cerasa, direttore de “Il Foglio”, ormai divenuto suo esclusivo intervistatore, il governatore della Lombardia Roberto Maroni ha tenuto la sua ultima conferenza stampa istituzionale, il “rapporto di fine legislatura”. E, nell’occasione, non ha mancato, come è sua consuetudine, di fare l’annuncio a sorpresa: «Mercoledì mattina, a Palazzo Chigi, firmerò il Patto per l'autonomia della Regione Lombardia», comunicato con apparente distacco, come fosse il naturale risultato naturale di un percorso che, grazie a lui, poteva dirsi concluso. E l’apparente distacco in effetti mal celava la soddisfazione che gli si poteva leggere in volto. L’annuncio è stato accolto da un fragoroso e lungo applauso da parte del pubblico delle grandi occasioni presente.

Il presidente ha quindi elencato i successi ottenuti nel suo quinquennio a Palazzo Lombardia: tutela del territorio, i risparmi della Regione ma anche i sei miliardi di investimenti nei vari settori, l’area sociale, l’area economica, la sanità, il welfare.

A Maroni poi non è mancato il ringraziamento per quanto fatto da parte del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che, tra l’altro, si è anche detto sicuro che ritroverà il governatore in altra veste pubblica.

In chiusura un’altra sorpresa. Rientrata da pochi giorni dai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018, la giovane campionessa di Alzano Lombardo Michela Moioli, vincitrice della medaglia d’oro nello snowboard cross, ha ricevuto un riconoscimento dalle mani dell’assessore regionale allo Sport Antonio Rossi e del governatore. «Ovviamente - ha tenuto a far sapere Rossi - aspettiamo ora anche Arianna Fontana, Sofia Goggia e tutti gli atleti con i presidenti, gli allenatori e i dirigenti lombardi di ritorno dalla Korea per una grande festa per ringraziarli di quanto svolto».

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale