In Europa si usano sempre meno antibiotici ma molti ancora inutilmente, secondo un recente studio della Commissione europea. Nel 2018 solo il 32% degli intervistati ha assunto antibiotici negli ultimi 12 mesi, un miglioramento rispetto al 34% del 2016. Molti di questi antibiotici sono stati però assunti inutilmente: nel 20% per l'influenza o raffreddore e nel 7% senza prescrizione medica. In controtendenza rispetto al resto dell'Europa i dati italiani. Nel 2018 il 47% degli italiani ha assunto antibiotici, in aumento rispetto al 2016 (43%) e nel 9% dei casi senza prescrizione medica (erano 6% nel 2016).

Abbiamo ancora idee confuse sull'efficacia degli antibiotici. Il 66% (70% in Italia) sa che gli antibiotici non servono contro il raffreddore, ma solo il 43% (28% in Italia) sa che non sono efficaci contro i virus.

Siamo però più "disciplinati" rispetto alle modalità di assunzione degli antibiotici. Nel 2018 l'84% (82% in Italia) ha preso gli antibiotici seguendo le indicazioni del medico e solo il 13% (16% in Italia) ha interrotto la cura appena si è sentito meglio.

Preoccupa però la resistenza antimicrobica, ossia la capacità dei microrganismi di resistere ai medicinali. La resistenza antimicrobica è responsabile di 33mila decessi all'anno in Europa e molte di queste morti potrebbero essere evitate impedendo l'uso non necessario degli antibiotici e migliorando la diagnosi e la prevenzione delle infezioni negli ospedali e nelle comunità.

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale