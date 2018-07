Zaino in spalla e biglietto alla mano alla scoperta dell’Europa: è l’opportunità che l’Unione europea ha riservato ai ragazzi che compiranno 18 anni entro il 1° luglio 2018.

La prima tornata di candidature, dal 12 al 26 giugno, ha permesso a circa 15mila neo-diciottenni di vincere un biglietto Interrail per andare alla scoperta del continente europeo tra luglio e fine ottobre 2018.

Una seconda tornata di candidature, con almeno 5mila biglietti in palio, si svolgerà nell’autunno del 2018.

Grazie a DiscoverEU, i giovani viaggeranno, da soli o in piccoli gruppi, in treno. Tuttavia, in alcuni casi particolari sarà possibile utilizzare mezzi di trasporto alternativi, come l’autobus, traghetto o aereo per permettere anche i giovani che vivono in zone periferiche di partecipare.

I candidati dovranno iscriversi sul Portale europeo per i giovani europa.eu/youth fornendo i loro dati personali e maggiori dettagli sul viaggio che intendono compiere. Dovranno inoltre rispondere a un quiz composto da 5 domande riguardanti l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, le iniziative dell’Ue rivolte ai giovani e le prossime elezioni europee del 2019. Infine, dovranno rispondere a una domanda di spareggio, indovinando il numero di partecipanti al concorso.

I vincitori dovranno iniziare il loro viaggio tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018. Potranno viaggiare fino a un massimo di 30 giorni e visitare fino a 4 destinazioni all’estero.

Leggi tutte le notizie su "IN EUROPA"

Edizione digitale