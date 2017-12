Caro presidente, mi rivolgo a lei per sottoporle un problema e una richiesta. Per ottenere un qualsiasi aiuto da parte di un ente pubblico c’è un limite dell’Isee molto basso e coloro che sono appena sopra non possono avere gli aiuti. E’ possibile per la Regione fare qualcosa di concreto?

Giovanna - Lecco

Gentilissima Giovanna, la Regione Lombardia, per altro come sempre, viene incontro alle esigenze concrete dei suoi cittadini. Solo qualche giorno fa, la mia Giunta ha deliberato che oltre 6 milioni di euro vadano a finanziare le nostre attività nel sociale chiamate appunto “Reddito di Autonomia” come “Nidi Gratis”, “Bonus Famiglia”, “Voucher Anziani” e “Voucher Disabili”. Per poter accedere a questi aiuti abbiamo stabilito che l’Isee sia uguale o inferiore a 20mila euro, proprio perché vogliamo in questo modo raggiungere il maggior numero di lombardi e permettere loro di beneficiare della nostre iniziative nel campo sociale. Queste azioni, nelle varie edizioni che si sono susseguite, hanno avuto notevole impatto sul territorio e hanno raggiunto un gran numero di persone. Mi vorrei soffermare sulle ultime due misure: la prima è destinata alle persone di età uguale o superiore ai 65 anni e che vivono al proprio domicilio, e la seconda è rivolta a giovani e adulti disabili con età pari o superiore a 16 anni. Come amministrazione regionale abbiamo, in questi cinque anni, deciso di promuovere e implementare l’autonomia e l’inclusione attraverso un aiuto concreto da parte delle istituzioni. In questo modo si generano una serie di benefici a cascata sia per la qualità della vita delle persone fragili e delle loro famiglie, sia per le minori ricadute sul sistema sanitario. Noi siamo sempre concreti e cerchiamo di capire tutte le esigenze dei lombardi.

